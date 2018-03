Bandido é preso ao tentar levar caixa eletrônico Um integrante de uma quadrilha de ladrões de caixas eletrônicos que vem agindo na zona leste da capital paulista foi preso, por volta das 2h30 desta madrugada, no interior do estacionamento do hipermercado Carrefour, localizado na altura do nº 555 da Avenida Rio das Pedras, na região do Aricanduva. Segundo policiais militares da 2ª Companhia do 19º Batalhão, o alvo dos criminosos eram mais uma vez máquinas do Banco do Brasil. O gerente e dois funcionários de uma churrascaria ao lado foram rendidos pelos bandidos para não poderem acionar a Polícia Militar, mas alguém testemunhou e ligou para o 190. No estacionamento, foi preso Augustinho Felipe Almeida. Os demais conseguiram fugir, mas abandonaram no local uma van tipo furgão, na qual iriam levar o caixa inteiro. Dentro do veículo os policiais encontraram ferramentas usadas para arrombar e carregar as máquinas, entre elas um maçarico. Segundo a PM, essa quadrilha já havia arrombado outro caixa eletrônico no mesmo local. Na ocasião, os bandidos optaram apenas por arrombar a máquina com o uso de um maçarico em vez de levá-la. O rapaz preso hoje foi encaminhado ao 41º Distrito Policial, de Vila Rica. O dono da van foi localizado pela Polícia Militar e, ao ser indagado o porquê do furgão estar em poder de ladrões de caixas, afirmou que o veículo havia sido roubado, mas não há o registro do roubo, o que leva a polícia a acreditar que o proprietário da van não seja inocente nesta história.