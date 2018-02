Bandido morre em assalto a clube em Santos (SP)

Armados com pistolas e revólveres, os assaltantes, um deles encapuzado, pularam o muro e renderam alguns sócios e membros da diretoria que ainda estavam no salão do clube, em reunião, após o término da chamada "Sexta-feira Dançante". Policiais militares do 6º Batalhão foram acionados por uma testemunha e cercaram rapidamente o local, forçando o grupo a abortar a ação. Já fora do clube, ocorreu o tiroteio. Dois dos bandidos foram baleados e encaminhados para a Santa Casa. Um deles morreu, o outro continua internado.

A outra dupla não reagiu. Um quinto suspeito teria fugido. A intenção dos bandidos era realizar uma arrastão entre as pessoas que ainda estavam no clube e levar celulares, dinheiro, relógios e outros objetos pessoais. Nenhuma das vítimas ficou ferida. O caso será registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ), departamento anexo ao 1º Distrito Policial, no Centro da cidade.