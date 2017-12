Bandido usa caso Alckmin em vingança Uma rixa entre bandidos levou a Polícia Militar a deter na sexta-feira (7) oito pessoas que supostamente estariam envolvidas na abordagem ao filho do governador Geraldo Alckmin (PSDB) no domingo passado. A informação de que eles eram suspeitos de ligação com o ataque ao veículo de Thomaz Alckmin e da filha foi inicialmente relatada por investigadores e acabou sendo noticiada no portal do Estado e na edição de ontem do jornal. Horas depois, porém, quando os detidos foram ouvidos pela Polícia Civil, a relação deles com o crime foi descartada.