Bandidos arrombam caixas eletrônicos em SP; um é preso

Um homem foi preso, por volta das 3h30 desta quarta-feira, 13, após uma quadrilha tentar arrombar caixas eletrônicos instalados no hall de entrada da agência do Banco do Brasil na altura do nº 808 da Rua do Oratório, na Mooca, zona leste de São Paulo. Policiais militares em patrulhamento pelo local estranharam ao ver fumaça saindo do interior do banco. Quando se aproximaram, os criminosos já tinham fugido, mas um suspeito que estava ao volante de um caminhão foi detido. Ele disse que apenas fora contratado para ficar parado em frente à agência para tapar a visão de quem passasse pela rua. Uma lona preta também foi colocada nas portas de vidro do banco. Do total de sete máquinas, quatro foram danificadas, duas delas com uso de maçarico. O restante da quadrilha teria fugido em um Chevrolet Astra preto. Ainda não se sabe se algum valor foi levado do interior das máquinas. O caso foi apresentado no plantão do 57º Distrito Policial, do Parque da Mooca. O único integrante da quadrilha detido ainda não teve a identidade fornecida pela polícia.