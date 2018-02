Bandidos assaltam avião na hora da decolagem em PE Um grupo de criminosos assaltou no fim da noite de ontem um avião de uma empresa de segurança quando a aeronave se preparava para decolar no Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru, no agreste pernambucano. Segundo a Polícia Federal (PF), os suspeitos, que invadiram o aeroporto em uma caminhonete, roubaram malotes de dinheiro, cheques e documentos que seriam transportados para a Paraíba. Ainda não foi divulgado o valor roubado. Ninguém foi preso ou ficou ferido. A PF continua na manhã de hoje as investigações.