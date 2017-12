Bandidos explodem caixas bancários em duas cidades de SP Moradores de duas pequenas cidades do interior de São Paulo foram aterrorizados pelo ataque de bandos armados a caixas automáticos de bancos, na madrugada desta quinta-feira, 17. Em Taguaí, região de Sorocaba, os bandidos explodiram dois caixas de uma agência no centro da cidade de 11.051 habitantes. A explosão destruiu o banco e danificou uma casa do outro lado da rua. Os bandidos, encapuzados, fugiram em um carro e a quantia roubada não foi divulgada.