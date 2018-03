Bandidos explodem caixas em duas cidades do interior Bandos armados explodiram caixas automáticos em duas cidades do interior, na madrugada deste sábado de carnaval. Caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil e de um posto de atendimento do Santander foram atacados em Lucianópolis, na região central do Estado de São Paulo. Os bandidos fizeram os ataques de forma simultânea e fugiram em dois veículos. Assustados com as explosões, moradores da cidade de 2.248 habitantes avisaram a Polícia Militar. Um cerco foi montado, mas até as 10 horas não havia pistas dos criminosos. Também não havia informações sobre o valor roubado.