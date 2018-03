Bandidos fazem arrastão em restaurante de São Paulo Ao menos três homens armados invadiram na noite dessa quinta-feira, 30, o restaurante Ruella, no Itaim-Bibi. O crime aconteceu na Rua João Cachoeira, 1.507, por volta das 23h. Entre as vítimas, o jornalista Felipe Andreoli, do programa CQC, que estava no local com a família e falou sobre o arrastão nas redes sociais.