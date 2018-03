Bandidos fogem em barco após tentativa de roubo em SP Sete bandidos fugiram em um barco ontem após uma tentativa frustrada de roubo a um caixa eletrônico em Cubatão, no litoral sul de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), oito assaltantes fortemente armados invadiram na madrugada de ontem um banco dentro da empresa Usiminas, localizada no quilômetro 6 da Rodovia Cônego Domenico Rangoni, no Jardim Industrial. Foram apreendidos um botijão de gás, um cilindro e uma mochila com máscaras e luvas. O caixa eletrônico chegou a ser aberto mas o dinheiro não foi levado.