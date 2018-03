Bandidos fuzilam três homens diante de bar em SP

O empresário Marco Aurélio Gomes, de 49 anos, o autônomo Chafic Rassul Neto, de 42, e Glauco Lepiane de Oliveira, de 36, e um outro homem de nome não divulgado estavam na porta do Café Journal quando os criminosos chegaram.

Eles desceram de um veículo e, armados de um fuzil 762 e uma pistola calibre 380, obrigaram as vítimas a ficar de costas contra a parede. Em seguida, deram mais de 50 tiros contra as vítimas. Gomes chegou a sacar uma pistola calibre 45 e atirar. Mas também foi atingido e morreu.

O quarto homem do grupo foi poupado pelos criminosos. Com Gomes, foi encontrado um distintivo da Polícia Civil com a foto dele. O documento, porém, tinha o nome de um policial já exonerado.

Dois dos homens costumavam frequentar o bar. Duas vítimas tinham envolvimento com o crime. Neto havia sido condenado por falsificar medicamentos e Oliveira era suspeito de fazer parte de máfia de adulteração de combustíveis.