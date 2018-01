Bandidos mantêm dois vigilantes em carro-forte no centro de SP Dois vigilantes de uma empresa de transporte de valores são feitos de reféns por dois criminosos no interior de carro-forte na rua Mário de Andrade, 140, na Santa Cecília, centro de São Paulo. Neste momento, viaturas da Polícia Militar e do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) fazem a negociação para liberar os reféns. A PM não divulgou o nome dos vigilantes. Um helicóptero Águia da Polícia Militar chegou a sobrevoar o local, mas foi embora.