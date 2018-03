Bandidos roubam dois carros e matam motorista no Rio Três bandidos roubaram dois carros e mataram uma motorista que se recusou a entregar um terceiro veículo na madrugada desta quinta-feira, 20. Os crimes aconteceram em bairros da zona norte e da zona sul do Rio. Eles chegaram a manter oito pessoas reféns durante os assaltos, cruzando a cidade com as vítimas nos automóveis roubados.