Bandidos só conseguem R$ 45 e matam dono de bar

Os assaltantes, segundo o cliente roubado, tinham entre 17 e 18 anos e fugiram do local a pé. De acordo com os familiares da vítima, Elias não reagiu durante a ação. Ele teria sido atingido logo após abordarem o cliente. A polícia ainda não sabe qual foi o motivo do disparo, mas há a suspeita de que o trio tenha ficado nervoso por não encontrar bens de valor com o comerciante.

"Iremos ouvir esse cliente para identificar os suspeitos com imagens de outros menores de idade que já tiveram passagem pela polícia", diz o delegado Francisco de Paula Santos, do 74º DP (Jaraguá). Ainda não foram encontradas imagens de câmeras nas redondezas. "Não houve razão aparente para o tiro", afirma Santos, que considera a investigação mais difícil se for confirmado o envolvimento de menores de idade.