Bando assalta residência na zona sul de SP

Ao notar a movimentação assim que a casa foi invadida, a filha do dono, uma jovem de 22 anos, pulou pela sacada do segundo andar do imóvel, de uma altura de aproximadamente quatro metros. Ela machucou uma das pernas e foi levada ao Hospital Sírio-Libanês. O namorado da jovem também pulou, mas não sofreu ferimentos.

O bando chegou à residência em um Furgão e um Fiat Palio Weekend. Quatro bandidos invadiram a casa enquanto o restante da quadrilha ficou do lado de fora. Eles renderam o irmão da jovem que se jogou da sacada, de 21 anos, uma cozinheira e uma arrumadeira, que chegou a levar uma coronhada de um dos ladrões. Em seguida, foram direto ao cômodo onde estavam guardadas as joias da família. O vigia da rua percebeu a movimentação de carros na casa e acionou a polícia. Dentro do Jetta, foi recuperada uma mala cheia de joias roubadas no assalto. A polícia agora faz uma varredura nos hospitais na tentativa de encontrar o suspeito baleado. O caso foi registrado no 15º Distrito Policial (Itaim Bibi).