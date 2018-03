Bando explode caixa em banco de Alumínio (SP) Bandidos armados atacaram uma agência bancária e explodiram um caixa automático, na madrugada desta quinta-feira, 6, em Alumínio, na região de Sorocaba. Os criminosos ludibriaram a Polícia Militar com uma denúncia falsa sobre um furto em andamento numa igreja. A agência, do banco Santander, na Vila Industrial, região central da cidade, ficou bastante danificada. Outro caixa eletrônico foi avariado pelos ladrões, mas não explodiu. As bombas intactas foram recolhidas pelo Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), da Polícia Militar.