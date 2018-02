Bando invade fórum para roubar caixa eletrônico em Itapetininga

Um bando armado invadiu o prédio do Fórum Judiciário, rendeu os vigilantes e arrombou um caixa eletrônico, no final da tarde de sábado, 07, em Itapetininga, região de Sorocaba. A quadrilha tinha pelo menos sete integrantes, dos quais dois ficaram dando cobertura do lado de fora, enquanto os demais faziam o assalto.

Os cinco seguranças que estavam no local foram rendidos e trancados numa sala. Os bandidos usaram um maçarico para arrombar o caixa eletrônico e pegar o dinheiro. O valor roubado não foi divulgado. Os assaltantes fugiram em vários carros, levando também as armas dos vigilantes. Até a manhã deste domingo, 08, não havia pistas dos criminosos.