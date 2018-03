Bando usa barco para roubar caixa eletrônico em Ilhabela Um caixa eletrônico do banco Bradesco no bairro da Vila em Ilhabela (SP) foi explodido e roubado por uma quadrilha de dez homens, na madrugada desta quarta-feira (22) . Segundo a Polícia Militar, o grupo chegou ao local por volta das 4h20 e explodiu o terminal, que fica dentro de uma galeria. Segundo o jornal Folha do Litoral Norte, um morador próximo do local testemunhou a chegada dos ladrões de barco, informou que eles renderam os turistas que pescavam em um píer e, em seguida, seguiram para arrombar o caixa. A PM não confirmou a informação nem esclareceu o valor do roubo. O local foi periciado pela Polícia Civil.