Bangladesh tenta preservar tartaruga marinha

Oceanógrafos do Ministério do Meio Ambiente de Bangladesh mantêm um programa de preservação de ovos de tartaruga-oliva para dar continuidade à espécie, ameaçada por pescadores e cachorros, que destroem os ovos dos animais. Apesar de o programa existir há cinco anos, este ano foi o que gerou melhores resultados, com 200 mil filhotes soltos no mar após serem chocados em um local seguro. Além de proteger os ovos, o governo de Bangladesh desenvolveu um programa de treinamento para educar a população local sobre a preservação da espécie. A tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) é a menor espécie de tartaruga marinha, pesando entre 40 kg e 60 kg. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.