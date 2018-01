Banquetes antes e depois das aulas Duplas, trios e quartetos reuniram forças (e suas malas cheias de ingredientes regionais) para organizar verdadeiros banquetes que ocorriam simultanemente à programação de workshops e palestras. Pelo segundo ano consecutivo, emocionou a feijoada da d. Nelsa Trombino que, desta vez, mexeu o caldeirão junto com Mara Salles. No jantar dos nórdicos Tommy Franssila e Simon Lau, chamou a atenção a ostra poché com sabayonne de tucupi - agradou Gael Greene. Os Novos Baianos Beto Pimentel, Edinho Engel, Marc Le Dantec e Paulinho Martins levaram à mesa quase a Bahia inteira num longuíssimo jantar. Um churrasco no almoço uniu Argentina, Uruguai e Brasil. Os chefs franceses Gregory Countaceau e Laurent Grolleau surpreenderam com a sobremesa morango, tomate confit, azeitona, sorbet de limão e manicotti. Carla Pernambuco e o peruano Coque Ossio mostraram perfeita sintonia em Conversa entre Brasil e Peru. Um jantar de gala envolvendo oito chefs encerrou os dias de farta comilança. Veja também: As receitas do 'Paladar - Cozinha do Brasil'