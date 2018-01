Banrisul usará solução brasileira para acesso móvel O Banrisul acaba de lançar um novo canal eletrônico de atendimento aos clientes nos celulares. O sistema, baseado na tecnologia J2ME e criado pela brasileira EverMobile, permitirá a consulta de saldos de conta-corrente, poupança integrada e fundos com resgate automático, além de receber mensagens do Banco. ?É mais um investimento que o Banco faz no atendimento ao cliente?, declara o presidente do Banrisul, Fernando Lemos. Ele ressalta que o foco em modernização tecnológica e segurança da informação é permanente. ?Somente em 2006, investimos R$ 111 milhões e, nos últimos quatro anos, o total de R$ 395 milhões?. O serviço está sendo lançado em parceria com a operadora Claro e utiliza a plataforma Java, disponível em diversos modelos de celular, para realizar as consultas.