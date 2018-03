Bar americano serve 'hambúrguer gigante' de 60 quilos

Um restaurante de Detroit, nos Estados Unidos, entrou para o Livro Guinness dos Recordes por servir o maior hambúrguer do mundo. O sanduíche está no cardápio do restaurante e pode ser encomendado com 24 horas de antecedência. Para preparar o hambúrguer de 60 quilos, são necessários vários funcionários, trabalhando por 12 horas. O preço da guloseima é de US$ 350, o equivalente a quase R$ 600. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.