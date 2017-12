Bar de oxigênio para cães é aberto em Tóquio

Um bar de oxigênio voltado exclusivamente para cachorros foi inaugurado em Tóquio. Cada sessão de 30 minutos custa em torno de R$ 34. A empresa Air Press já tem 20 bares de oxigênio para humanos espalhados pelo Japão, mas agora decidiu investir no novo ramo. "Se você não mora em uma cidade grande, você pode deixar seu cachorro ir por todo lugar. Mas, em Tóquio, geralmente não há muito espaço nas casas e é difícil levar o animal para uma caminhada", afirma o dono do bar, Tsuyoshi Hirano. "Então, é difícil deixar o cão bem sem uma ajuda extra." Os donos aprovam a novidade. "Às vezes, meu cachorro não está cansado, mas está letárgico. Depois de uma sessão de oxigênio, ele fica muito melhor e late com mais vigor", diz Umekichi Sakon, de 41 anos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.