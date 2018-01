Barata em publicidade online gera polêmica Quem acessou nesta segunda e terça-feira os sites Globo.com e Globo Online se deparou com uma barata invadindo a tela do computador e sendo esmagada por um chinelo vermelho com os dizeres ?DDD sem susto. Ligue 23?. Mas o pop-up (mensagem publicitária que surge na tela quando se abre uma página na internet) da operadora de telefonia Intelig acabou provocando uma reação que certamente seus criadores não imaginavam: a rejeição. Alguns internautas expressaram no site Bluebus, especializado em notícias da área de comunicação, sua indignação com o anúncio. ?Quem abriu a tela para ver as notícias se deparou com uma barata em seu monitor! Assustando e enojando?, escreveu um deles. Em resposta, Fernando Campos, sócio e diretor de criação da agência Santa Clara, responsável pelo anúncio, escreveu ao site: ?Em um mercado cheio de mesmice, a Intelig Telecom precisava inovar. E tinha de fazer isso com pouca verba para investir, especialmente em relação aos concorrentes no segmento de telecomunicações que aplicam pesados recursos em suas comunicações. Por isso mesmo, tinha de ser mais provocativa para chamar atenção.? Vale-tudo? Sem querer, a barata acabou reacendendo a discussão sobre os limites da publicidade. ?Vale tudo para chamar a atenção, mas sempre dentro da ética. No caso da baratinha, que eu pessoalmente não gosto, todo mundo falou sobre o assunto e isso gerou um boca-boca para a marca que cumpriu seu papel. E sem ser prejudicial à empresa, porque não resvalou para a questão ética?, disse Isabelle Perelmuter, vice-presidente de Planejamento da agência FischerAmérica. Fábio Simões, diretor de criação de web da F/Nazca S&S, avalia, porém, que há sim risco de rejeição à marca em função de a ação estimular um sentimento negativo, que é o nojo. ?O desconforto causado até o momento está sendo mais forte do que a mensagem que eles queriam passar?, disse. ?Todo mundo que comentou a ação falou só da barata e do incômodo causado pela sua presença. A idéia que a campanha queria associar à marca acabou não sendo passada, ou ficou escondida diante do nojo.? Pelo sim, pelo não, a Intelig resolveu tirar do ar ontem mesmo a propaganda da barata. Oficialmente, a empresa disse que a substituição da peça publicitária por outras já estava prevista.