Baratinhos e menos potentes Embora parecidos no tamanho, não é adequado comparar Asus Eee PC e Positivo Mobo com o HP 2133 Mini-Note PC. Para começar, a proposta de uso do Eee PC e do Mobo é muito diferente da proposta do Mini-Note. Tanto o Eee PC quanto o Mobo são resultado da tendência de mininotebooks de baixo custo para fins educacionais e de acesso à internet. Por isso, os dois modelos economizam um bocado nos recursos disponíveis e nem sempre oferecem opção de upgrade. Pequenino e bem leve, o Asus EeePC pesa só 920 gramas e tem tela de 7 polegadas. Vem equipado com processador Celeron ULV de 900 MHz, 512 MB de memória RAM e conexão sem fio Wi-Fi. Para armazenar arquivos, usa um chip de memória com capacidade para 8 GB. Seu acabamento é simples, todo em plástico, mas o portátil oferece duas opções de cor: branco e preto. O teclado vem em inglês. O sistema operacional adotado é o Linux Xandros, que conta com interface gráfica simples e eficiente. Entre os aplicativos pré-instalados e prontos para o uso estão Skype, Firefox, o comunicador instantâneo Pidgin (que substitui o MSN) e o pacote OpenOffice. O que mais incomoda no EeePC é que o laptop não aceita a instalação de outros programas e que a webcam embutida não pode ser usada em videoconferência. Já o Mobo vem com o sistema Windows XP Home Edition em português, o que facilita o uso com periféricos. Além do pacote BrOffice, o laptop vem com licença de uso válida por um ano para o dicionário Aurélio online. Para dar conta das tarefas, o ultraportátil da Positivo usa um processador Via C-7M de 1 GHz e 512 MB de memória RAM. Os arquivos ficam guardados em um chip de apenas 2 GB, o que pode ser pouco espaço até mesmo para usuários iniciantes. Para driblar o problema, a saída é usar um pendrive conectado a uma das duas saídas USB disponíveis. O Mobo dispõe de um prático leitor de cartões de memória integrado, além de webcam e microfone embutidos. A conexão com a internet pode ser feita via por cabo, via porta Ethernet, ou sem fio via Wi-Fi. Ao usá-lo, é preciso um pouco de treino para se adaptar ao diminuto touchpad (o quadrado que substitui o mouse). Mas, com o tempo, o usuário acaba se acostumando. O acabamento externo do Mobo é discreto, todo em plástico na cor preta. Tanto o Asus Eee PC quanto o Positivo Mobo podem ser bons companheiros de usuários que estão em trânsito e precisam de uma máquina apenas para ler e-mails e consultar informações na internet. Para fins profissionais que exigem portabilidade ou para usuários que precisam mais espaço de armazenamento, o Mini-Note pode ser uma opção melhor. M.A. Ficha Técnica EEPC Asus PROCESSADOR | Intel Celeron ULV de 900 MHz MEMÓRIA RAM | 512 MB DISCO RÍGIDO | não tem (os arquivos ficam em um chip de memória, com 8 GB de capacidade) TELA | 7 polegadas CONEXÕES | 3 entradas USB, saída VGA, rede Ethernet, Wi-Fi e leitor de cartões de memória SISTEMA | Linux Xandros PESO | 920 gramas PREÇO | R$ 1.100 SITE | www.asus.com O QUE OFERECE | Tem mais espaço de memória, mas não permite a instalação de programas extras. Entre os ultraportáteis de baixo custo, é o modelo que oferece mais portas USB. O teclado em inglês exige um pouco de treino ao digitar. O acabamento do Eee PC é discreto e ele é o único a oferecer duas opções de cores: preto ou branco. MOBO POSITIVO (FOTO) PROCESSADOR | Via C-7M de 1 GHz MEMÓRIA RAM | 512 MB DISCO RÍGIDO | não tem (os arquivos ficam em um chip de memória, com 2 GB de capacidade) TELA | 7 polegadas CONEXÕES | 2 entradas USB, saída VGA, rede Ethernet, Wi-Fi e leitor de cartões SISTEMA | Windows XP Home PESO | 1,1 kg PREÇO | R$ 999 SITE | www.positivoinformatica.com.br O QUE OFERECE | Facilidade de uso para iniciantes e conexão com periféricos, como impressoras. Traz o pacote BrOffice, que inclui editor de texto, planilha eletrônica, gerenciador de apresentações, editor de imagens e editor de HTML.