Barba, cabelo e BIGODE

Nokia e Microsoft desfilaram pelo menos nove modelos de smartphones Windows. Sem o visual tradicional, os Lumias buscam o mesmo público de aparelhos como o iPhone, da Apple, ou os Androids fabricados principalmente por Samsung e Motorola. Com eles, a Nokia tenta recuperar seu posto de maior fabricante de celulares e a Microsoft quer se tornar o "terceiro cavalo" no mercado de smartphones. Isso sem falar do Windows 8, versão repaginada do sistema operacional, e a aposta no Surface, tablet lançado em outubro.

A Research in Motion (RIM), fabricante do Blackberry, também quer mudar. A empresa aposta no Blackberry 10, seu novo sistema operacional que será lançado no fim de janeiro, para recuperar a confiança de acionistas e o interesse dos usuários.

O Yahoo também ganhou um novo rosto em 2012 - o de uma mulher. A empresa chamou para ocupar sua presidência Marissa Mayer, uma das primeiras funcionárias do Google. E ela disse que a decisão de ir para o Yahoo até que foi "fácil". De fato, o Yahoo é uma das empresas mais antigas do setor, mas, apesar de manter sua alta audiência, tem tido dificuldade em assumir uma direção nos últimos tempos. Marissa já mostra serviço: o Yahoo! Mail foi repaginado e o aplicativo do Flickr ganhou filtros e interface social.

A partir de amanhã está dada a largada para um ano que promete novidades não só das startups mais atrevidas, mas também das anciãs do mundo da tecnologia.

Murilo Roncolato

Empresas tradicionais tiveram de mudar para não perder a relevância