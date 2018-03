Barbosa critica Presídio Central de Porto Alegre

Barbosa frisou que a condição de presidente do STF também lhe dá condições para traçar alternativas, sem estar presente a política. "O fato de ser juiz não impede de saber planejar. Aliás eu planejo os mínimos passos da minha vida, só que eu guardo isso para mim mesmo", salientou.

Após a visita ao complexo prisional, o presidente do STF também teceu duras críticas às condições da casa de detenção. "O Presídio Central é mais uma prova de falta de civilidade nacional", afirmou. Para Barbosa, o apenado encarcerado no Central não detêm as condições mínimas para ser reintegrado, novamente, à sociedade. "Com certeza o preso não sai recuperado daqui. Evidentemente que não. Ele muito provavelmente, em alguns casos, vai sair daqui muito pior do que entrou", exclamou. No entanto, o magistrado não vê a crise no maior presídio do Rio Grande do Sul como um fato isolado.