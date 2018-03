Barcelona alugará estádio a torcedores por 40 mil euros

O sonho de viver a experiência de ser craque do Barcelona por um dia ou marcar um gol no estádio do Camp Nou, onde jogam Ronaldinho, Messi ou Eto, já pode ser realizado por torcedores comuns. Por 40 mil euros (cerca de R$ 102 mil), o clube catalão aluga o campo para um jogo. A oferta foi anunciada nesta semana pelo departamento de marketing do Barcelona e só vale para o próximo mês de junho. O clube criou um pacote básico para 35 pessoas, que inclui uniforme oficial personalizado com os nomes dos 'jogadores-inquilinos', árbitro, serviço de alto-falantes do estádio para anunciar escalações e substituições, uma foto de recordação e um diploma com a frase "Eu joguei no Camp Nou". Por cotas extras, é possível contratar também outros serviços. O ônibus oficial que transporta os jogadores, por exemplo, sai por 800 euros. Há, ainda, um DVD com a transmissão da partida com narradores, comentaristas e replay dos melhores lances, feita pelos profissionais do canal de TV do Barcelona. Se a partida for jogada à noite, o preço aumenta em 2.800 euros e o clube oferece um coquetel em uma das tribunas vip do estádio. O pacote básico foi pensado para grupos de 35 pessoas, incluindo dois times, reservas e comissões técnicas - o que dá o equivalente a 1.140 euros (cerca de R$ 2.900) para cada pessoa. Torcida Os acompanhantes que forem assistir o jogo no estádio terão que pagar 60 euros cada e terão o direito de visitar as instalações do clube e apreciar um aperitivo após o fim da partida com o jogadores. Além do campo, o Barcelona também aluga ao menos outras 20 áreas do estádio para eventos como almoços e reuniões empresariais, gravação de anúncios, seminários, atividades esportivas, congressos e apresentações. Segundo a assessoria de imprensa do clube, também será possível, em junho, alugar desde o campo de treinamento dos jogadores de futebol até as salas da área da Presidência. Reformas O Barcelona reformará seu estádio em 2009. O novo Camp Nou custará 250 milhões de euros e será um dos campos mais modernos do mundo. A capacidade de espectadores passará dos 98 mil atuais para 104 mil, com a maior parte da arquibancada coberta. O projeto é do arquiteto britânico Norman Foster, autor do novo Wembley de Londres, e está inspirado nos desenhos do artista catalão Gaudí. Segundo o clube, a previsão é reinaugurar o Camp Nou (que fez 50 anos em 2007) entre o final de 2011 e o início de 2012. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.