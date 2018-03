Barco naufraga no CE e 4 pessoas estão desaparecidas Um barco de pesca naufragou no litoral da cidade de Acaraú, a 280 quilômetros de Fortaleza, na madrugada da terça-feira, 21. Dos cinco tripulantes, um foi resgatado e quatro continuam desaparecidos. A Capitania dos Portos suspendeu as buscas na tarde desta quarta-feira, 22, e deve retomá-las amanhã, quinta, 23, mas a esperança de encontrar os pescadores com vida é remota.