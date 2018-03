Barco se desprende de carreta e causa lentidão em SP

Quem segue em direção à capital paulista enfrenta lentidão nas rodovias Presidente Dutra, Castelo Branco, Anhangüera, Bandeirantes, Ayrton Senna e Raposo Tavares. Na Rodovia Ayrton Senna, na madrugada desta terça-feira, 1, um barco de 61t e 35 metros de comprimento se desprendeu da carroceria de uma carreta, o que forçou o bloqueio de uma das faixas. O congestionamento chega a 5 km, partir do km 31, em Guarulhos. Veja também Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Entenda as novas medidas contra o trânsito Conheça o histórico do trânsito na cidade Na Via Dutra, o congestionamento é de 1 quilômetro na pista expressa na chegada à marginal Tietê e de 2 mil metros na pista lateral na altura do quilômetro 221 em Guarulhos, na Grande SP. Na Rodovia Castelo Branco a lentidão é a partir do km 31, em Itapevi, na Grande São Paulo, e chega a 5 km por causa de uma das faixas interditadas desde às 2h30 desta madrugada em razão de uma acidente envolvendo dois caminhões, um deles carregado com cimento. Uma pessoa ficou ferida. Lentidão também no Sistema Anhangüera-Bandeirantes. Em ambas rodovias o congestionamento atinge 1,5 quilômetro, na proximidade da marginal Tietê. Na Raposo Tavares, a lentidão é entre o km 22, em Cotia, e o km 19, Osasco; e entre o km 15 e o km 10, na região do Butantã, zona oeste da capital, em razão do excesso de veículos.