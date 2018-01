Bares speakeasy se multiplicam nos EUA Os bares de estilo speakeasy voltaram à moda nos Estados Unidos - e estão bombando. Sem placas e com o número discretamente pregado na parede, são escuros, têm aparência de abandono e servem coquetéis extravagantes. A última novidade é o PDT (Please Don’t Tell) no East Village. Hipersecreto, tem senha para entrar e decoração insólita: você aprecia drinks observado por um urso empalhado e de chapéu. Outros bares do gênero fazem sucesso no país, como o Varnish, em Los Angeles, o Bourbon & Branch, em São Francisco, o Speakeasy, em Cleveland, o Violet Hour, em Chicago. "As pessoas querem mistério", disse Brian Sheehy, do Bourbon & Branch, ao jornal The New York Times, lembrando que os obscuros bares remetem à época da Lei Seca nos EUA. Nas décadas de 20 e 30, bares underground se disseminaram com o banimento das bebidas alcoólicas. O moderno conceito de speakeasy é, na verdade, bem nostálgico.