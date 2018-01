Baristas à prova em campeonato Começa na próxima segunda e segue até quarta, o 8º Campeonato Brasileiro de Barista, promovido pela Associação Brasileira de Café e Barista (ACBB), no Museu Brasileiro da Escultura (Av. Europa, 218, Jd. Europa). O campeão representará o País no torneio mundial. A palestra do irlandês Stephen Morrisey, campeão do World Barista Championship de 2008, será uma das atrações de segunda, às 18 horas (R$ 60 ou R$ 100, para não sócios da ACBB). A entrada no evento é gratuita. Mais informações no site: www.acbb.com.br.