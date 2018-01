Barnes & Noble irá cindir unidade de tablets Nook

O negócio Nook custou centenas de milhões de dólares para a empresa conforme tentou manter o ritmo com rivais como a Amazon.com, a Apple e o Google.

A Barnes & Noble disse neste mês que irá desenvolver um tablet com a Samsung Electronics após cortar a produção dos tablets Nook no ano passado devido a perdas.

A Barnes & Noble disse nesta quarta-feira que reduziu em mais da metade seu prejuízo trimestral já que gastou menos com a produção e com marketing do Nook.

A unidade que será cindida, Nook Media, consiste em conteúdo digital da empresa, e-readers e tablets, além de livrarias universitárias.

A Microsoft detém 17 por cento do negócio, enquanto a Pearson tem 5 por cento.

A empresa disse que planeja concluir a separação até março de 2015.

O prejuízo líquido da Barnes & Noble caiu para 36,7 milhões de dólares, ou 0,72 dólar por ação, no trimestre encerrado em 3 de maio, ante 114,8 milhões de dólares, ou 2,04 dólar por papel, um ano antes.

A receita subiu 3 por cento, para 1,32 bilhão de dólares.

(Por Sruthi Ramakrishnan em Bangalore)