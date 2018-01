Barragem pode agravar enchentes em Piracicaba, diz Unesp

De acordo com o parecer juntado ao inquérito, o barramento do rio pode aumentar as inundações sazonais que ocorrem no bairro Nova Piracicaba e em outras áreas urbanas do município em decorrência da elevação do nível do rio. De acordo com o pesquisador Braga, mesmo que o reservatório opere com vazão constante, o fenômeno conhecido como "propagação de onda de cheia" cria um ambiente instável que, em períodos de chuva, elevará o nível a montante do reservatório, afetando as áreas urbanizadas. Esse fenômeno, segundo ele, não foi considerado no estudo de remanso do Estudo de Impacto Ambiental (Eia-Rima) do empreendimento.

Para o diretor do Departamento Hidroviário, Casemiro Tércio Carvalho, a barragem não trará nenhuma influência no curso do rio no trecho que corta Piracicaba. Segundo ele, a região a ser atingida pelo reservatório fica distante das áreas habitadas. O reservatório vai operar a fio d''água, portando, terá nível constante. Nos períodos de chuva, o vertedouro entra em atividade para evitar que o reservatório encha além do previsto. O projeto está em análise nos órgãos ambientais do Estado, mas o MP recomendou a não concessão da licença até que os estudos dos impactos da barragem sejam aprofundados.