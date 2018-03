Barrichello agradece Massa por dicas valiosas

Massa venceu com sua Ferrari a corrida inaugural em Valência na última temporada.

Barrichello, que conquistou a centésima vitória de um piloto brasileiro na F1 no Grande Prêmio da Europa, correu com uma mensagem de 'volte logo' no capacete para Massa.

O piloto de 37 anos da Brawn revelou que o compatriota e vice-campeão do ano passado lhe deu alguns conselhos úteis.

"Passei uma tarde inteira com ele e ele tem uma ótima memória," disse Barrichello. "Ele falou sobre as linhas do circuito e com certeza isso me ajudou, porque ele foi sensacional aqui no ano passado e eu assisti à corrida depois que conversamos."

"Foi ótimo ter as cores dele comigo, ele ter me falado de como pilotou no ano passado, então a vitória foi dele também."

A décima vitória da carreira de Barrichello, a primeira desde que corria com Michael Schumacher na Ferrari em 2004, uniu as comemorações em torno de uma figura popular que correu em mais provas que qualquer outro.

O veterano, cuja carreira parecia ter se encerrado quando a Honda, antecessora da Brawn, se retirou da categoria em dezembro último, soluçava no rádio do carro ao cruzar a linha de chegada em um momento que gostaria que durasse para sempre.

MUITO EMOCIONANTE

"Trabalhei com quase 80 por cento do paddock," disse ele antes de ser encharcado em champanhe e atirado ao ar por seus companheiros de equipe.

"Todas minhas vitórias parecem muito emocionantes. Eles (as outras equipes) são parte disso também, todos com quem trabalhei. Foi um dia fantástico."

"Muita coisa passou pela minha cabeça. Aprendi nesses 17 anos a não ser emotivo. Consigo congelar meus pensamentos e só pilotar, e tenho feito isso muito bem," acrescentou.

"Alguns erros no começo da minha carreira aconteceram por causa desses pensamentos emotivos e tal, mas hoje foi bom. Estava concentrado, mas nas últimas dez voltas tudo veio à minha mente."

"Você ouve todos os ruídos. Ouve tudo e pode ver as pessoas nas arquibancadas. Foi duro mas fantástico. Como eu disse, parece ser sempre emocionante quando eu venço, mas espero ter muito mais."

O brasileiro estará sem contrato no final da temporada e Nick Fry, executivo-chefe da equipe, recusou a falar sobre o time de 2010. Mas estava encantado com o desempenho de Barrichello.

"Fiquei mais nervoso durante esta corrida do que em muitas outras, porque queríamos muito isso para o Rubens," disse ele à Reuters.

"Ele conseguir isso depois de tantos anos na F1 é um verdadeiro tributo ao seu entusiasmo por pilotar."