Base celular do país cresce 2,2% em agosto ante julho A indústria de telefonia celular brasileira registrou um crescimento de 2,2 por cento em sua base de linhas em uso em agosto na comparação com julho, segundo dados preliminares informados pelas operadoras à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O mês passado somava 110.929.896 linhas celulares em serviço, um avanço frente às 108.519.664 linhas funcionando em julho, que registrou a maior adição líquida de usuários na base para o mês em relação aos cinco anos anteriores. Na comparação com agosto de 2006, o aumento do mês passado foi de 16,9 por cento. Nos primeiros oito meses do ano, foram adicionadas à base brasileira cerca de 11 milhões de linhas, ante 8,7 milhões um ano antes, um crescimento de 26,43 por cento. (Por Alberto Alerigi Jr.)