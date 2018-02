A banda larga móvel totalizou, no mês, 96,4 milhões de acessos, dos quais 923,35 mil na rede de quarta geração (4G).

A Vivo manteve-se na liderança do mercado, com 28,71 por cento de participação, seguida da TIM Participações, com 26,99 por cento. A Claro está em terceiro lugar, com uma fatia de 25,23 por cento, seguida da Oi, com 18,55 por cento.