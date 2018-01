Base de assinantes de TV paga crescerá 20% em 2007, diz ABTA

O número de assinantes de TV paga no Brasil deve crescer 20% em 2007, para cerca de 5,4 milhões em dezembro, estimou nesta terça-feira a ABTA, associação que representa o setor. O ritmo de crescimento é maior, em termos percentuais, do que o observado no ano passado, de 16%. Segundo o diretor-executivo da Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), Alexandre Annenberg, a expansão poderia ser ainda maior, não fossem entraves como a carga tributária e a falta de licitação para redes de cabos. "Enquanto a carga tributária for tão pesada, não há condições de crescer muito na classe C. O desafio é trazer a classe C", disse Annenberg a jornalistas em evento da associação nesta terça-feira. As operadoras de TV paga encerraram o primeiro semestre com 4,9 milhões de assinantes. A previsão de Annenberg é que o setor tenha faturamento de 6 bilhões de reais no acumulado de 2007, ante 5,5 bilhões de reais em 2006. A associação disse ainda que entre abril e junho o número de usuários de banda larga atendidos por empresas de TV paga subiu 55 por cento na comparação com o mesmo período do ano passado, superando 1,4 milhão de assinantes.