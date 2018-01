Base de assinantes de TV paga sobe 3,56% em outubro, diz Anatel

De acordo com a Anatel, a base de assinantes de TV cresceu em 322,7 mil em outubro e 1,923 milhão no ano. Assim, o Brasil encerrou outubro com 9,4 milhões de domicílios com TV por assinatura.

O avanço mais significativo foi observado nas regiões Norte e Nordeste, onde a TV paga tem menor penetração. Nessas regiões, a base de assinantes do setor cresceu 66,2 por cento e 49,9 por cento, respectivamente, nos últimos 12 meses.

(Reportagem de Rodolfo Barbosa)