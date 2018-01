Base de celulares no Brasil chega a 102,1 milhões em março A base de celulares no Brasil atingiu 102,13 milhões de unidades em março, avanço de quase 1 milhão de unidades sobre fevereiro, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em 12 meses, o crescimento de usuários de telefonia móvel no país foi de 14,2%, segundo a Anatel. Para a equipe de análise do Morgan Stanley, esse será a taxa de crescimento do mercado brasileiro este ano. "As empresas de telefonia móvel estão mais preocupadas em ampliar a receita por usuário e as margens do que aumentar a base de assinantes de forma acelerada", afirmaram os analistas do Morgan em relatório nesta terça-feira. Ainda conforme o Morgan, os dados preliminares sugerem que a Vivo, joint-venture igualitária entre Portugal Telecom e Telefónica, teve adições líquidas de clientes em março, já que 24% dos novos usuários estão na Banda A de telefonia móvel, em que a operadora atua. A Anatel ainda não divulgou os dados de participação de mercado das empresas referente ao mês passado. Em fevereiro, a Vivo tinha 28,56% do mercado, seguida por TIM Brasil (25,61%), Claro (24,06%) e Oi (13,13%).