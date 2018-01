Base de celulares sobe 1,62% em agosto ante julho, para 164,5 mi

Do total de acessos, 82,06 por cento são pré-pagos e 17,94 por cento, pós-pagos.

No acumulado de janeiro a agosto, foram adicionados 13,9 milhões de celulares à base no país, o que representa o segundo maior resultado para esse intervalo desde 2000. O melhor desempenho ocorreu nos oito primeiros meses de 2008, com 17,4 milhões de novas linhas na telefonia móvel, conforme a Anatel.

A líder Vivo manteve em agosto a mesma participação de mercado que detinha em julho, de 29,38 por cento.

Em seguida, a Claro --controlada pela mexicana América Móvil-- aparece com 25,45 por cento de market share no mês passado, acima dos 25,35 por cento em julho.

A TIM figura na terceira posição, com 23,83 por cento no último mês, contra 23,75 por cento na comparação com o mês anterior.

A Oi detinha 20,97 por cento dos usuários de celular no Brasil em agosto, abaixo dos 21,15 por cento registrados em julho, segundo a Anatel.