Base de clientes de TV paga no Brasil sobe 1,8% em outubro--Anatel

Em outubro, foram quase mais 320 mil assinaturas à base da TV a cabo no país, afirmou a Anatel, acrescentando que os serviços são distribuídos para aproximadamente 56,6 milhões de brasileiros.

No relatório sobre TV paga divulgado pela agência, a NET/Embratel, do bilionário mexicano Carlos Slim, tinha 9,477 milhões de clientes, após adição de 250,3 mil assinantes em outubro, na liderança do setor. Em segundo lugar ficou a SKY/Directv, com 5,276 milhões de clientes, adição de 21,2 mil novos consumidores.

Na comparação anual, a base de assinantes cresceu 12,9 por cento em outubro, informou a Anatel.