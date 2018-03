Base de Haddad cria CPI governista dos Transportes Com a tarefa de investigar os contratos bilionários da Prefeitura de São Paulo com as empresas de ônibus e peruas, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Transportes criada nesta quinta-feira pela Câmara Municipal terá entre os integrantes o principal líder de perueiros da zona sul, Milton Leite (DEM), o vereador ligado aos ambulantes da Feira da Madrugada, Adilson Amadeu (PTB), e o ex-presidente da Casa na época da Máfia dos Fiscais e da gestão Celso Pitta (1997-2000), Nelo Rodolfo (PMDB).