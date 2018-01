Base de telefonia móvel cresce 1,02 em julho sobre junho--Anatel

Ao todo, foram realizadas 1,9 milhão de habilitações em julho, o que leva à estimativa de que 96,83 em cada 100 habitantes no Brasil possuem celular.

Nos sete primeiros meses do ano, o número de habilitações soma 13,06 milhões, inferior apenas ao de igual período em 2008, quando foram agregados 14,35 milhões de clientes. Os dados da Anatel são contabilizados desde 2000.

Do total de acessos, 82,22 por cento são pré-pagos, sendo o restante referente a serviços pós-pagos.

A Vivo, que passou a ser controlada somente pela Telefónica, encerrou julho com participação de mercado de 30,25 por cento, contra 30,24 por cento em junho, totalizando 56,57 milhões de clientes em julho.

A Claro, da mexicana América Móvil, se manteve na segunda colocação com 25,42 por cento de fatia no mercado em julho, contra 25,3 por cento em junho, passando para 47,5 milhões de usuários, contra 46,9 milhões em junho.

A TIM Participações, da Telecom Italia, tinha no fim do mês passado market share de 24,05 por cento, ante 24 por cento em junho, com 45 milhões de clientes ante 44,4 milhões no mês anterior.

Já a Oi, na qual a Portugal Telecom firmou acordo para deter participação, foi a única das quatro maiores operadoras a perder fatia de mercado em julho, recuando de 20,1 por cento em junho para 19,93 por cento. A operadora passou de ter 37,27 milhões de usuários em julho contra 37,2 milhões antes.

(Reportagem de Rodolfo Barbosa)