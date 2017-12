Base de telefonia móvel do Brasil fecha março com 273,58 mi de acessos O número de linhas de telefonia celular ativas no Brasil encerrou março em 273,58 milhões, crescimento de 0,3 por cento sobre fevereiro e de 3,6 por cento na comparação com o mesmo mês de 2013, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).