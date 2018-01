Base de TV paga do país cresce 2,7% em novembro sobre outubro O número de clientes de serviços de TV por assinatura no Brasil em novembro subiu 2,67 por cento em novembro na comparação com outubro, e no ano até o mês passado acumulou ganho de 16,3 por cento, informou nesta terça-feira a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).