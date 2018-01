BASF e IBM desenvolverão soluções químicas para fazer chips

O grupo químico alemão BASF e a companhia de informática americana IBM assinaram um acordo para desenvolver de forma conjunta soluções químicas para a indústria de semicondutores. Segundo a BASF informou nesta sexta-feira, 22, as duas empresas querem fabricar materiais eletrônicos para futuros procedimentos da produção de novos chips de alta capacidade. A BASF calculou que as novas tecnologias e produtos químicos poderão ser aplicados na indústria de microprocessadores da América do Norte, Ásia e Europa a partir de 2010. Segundo a BASF, que não deu detalhes financeiros da cooperação, o setor de semicondutores teve faturamento mundial de US$ 260 bilhões em 2006, 9% a mais que em 2005.