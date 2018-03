Batalhão da Polícia do Exército forma escudo no Planalto Por volta das 18 horas desta quinta-feira, cerca de 200 homens do Batalhão de Choque da Polícia do Exército (PE) formavam um escudo-humano para proteger o Palácio do Planalto, assim que teve início a aproximação de manifestantes que ocuparam as vias da Esplanada dos Ministérios. Assessores da presidente Dilma Rousseff acompanham pelas janelas do palácio a movimentação. Enquanto isso, a Praça dos Três Poderes, localizada na parte posterior do Congresso, onde também fica o Supremo Tribunal Federal (STF), está praticamente deserta por causa do bloqueio da área pela Polícia Militar (PM).