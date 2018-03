Batalhão de Choque chega à Ceagesp para conter protesto

Cinco viaturas e 20 homens do Corpo de Bombeiros também estão no Ceagesp desde as 12h33, informou o tenente. Ele relatou dificuldades para entrar no pátio por causa da presença dos manifestantes, que atearam fogo em caixas de frutas, caçambas e em ao menos um caminhão no pátio do entreposto, localizado na Avenida Dr. Gastão Vidigal, Vila Leopoldina.

Segundo a Polícia Militar, cerca de 100 pessoas invadiram a área interna por volta das 11h15 e impedem a passagem no portão 3. A recomendação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) é evitar a região.

Tarifa

A cobrança de estacionamento no Ceagesp, maior entreposto comercial de alimentos da América Latina, começou na quinta-feira, 13, e desagradou aos comerciantes e frequentadores. Pelas novas regras, a permanência de automóveis e utilitários por uma hora será de R$ 6. A taxa aumenta progressivamente até R$ 50, acima de 10 horas. Motos pagam uma diária de R$ 2. Caminhões pagam a partir de R$ 4, de acordo com o número de eixos.