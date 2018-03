Batalhão substitui Força Nacional no DF em agosto

Portaria publicada nesta quinta-feira, 24, no Diário Oficial da União afirma que os agentes da Força Nacional de Segurança devem permanecer no Entorno do Distrito Federal até 25 de agosto, data prevista para início das operações do Batalhão Especial de Pronto Emprego da Força Nacional (Bepe), segundo informações da Agência Brasil. O investimento do governo é de R$ 27 milhões para a criação do Bepe, que substituirá a Força Nacional. O novo batalhão terá sede em Luziânia, cidade a 56 quilômetros de Brasília, e terá objetivo de atuar de forma imediata em momentos de crise, nos diversos estados do País. Durante os nove meses de atuação, segundo a Secretaria de Segurança Pública, cerca de 140 agentes da Força Nacional contribuíram para reduzir em 25% o número de ocorrências criminais nos municípios de Luziânia, Valparaíso, Novo Gama e Cidade Ocidental.