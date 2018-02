Batedor de celulares é preso no Rock in Rio No segundo Rock in Rio da sua vida, Pedro Oliveira Peres, de 16 anos, não pensou que passaria boa parte do dia no posto policial do festival tentando recuperar o seu iPhone 5. "É muito suave, eu não senti a mão dele. Só senti o celular escapando, só isso", disse Pedro, que levou uma trombada de alguém na entrada do show e só teve tempo de olhar o rosto do sujeito.